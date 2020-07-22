Россиянам предложат выкупить квартиры одиноких пенсионеров

В России необходимо создать государственный рентный фонд, в который будет передаваться жилье одиноких пенсионеров. Взамен они получат пожизненное содержание. Инициатива исходит от Союза потребителей, пишут «Известия».

По задумке, фонд будет выплачивать компенсации старикам и пополняться за счет тех, кто хочет выкупить их квартиры. Очередность получения жилья при этом будет определяться суммой взносов. Предполагается, что фонд будет иметь представительства в разных регионах. Договоры с ним смогут заключать пенсионеры и плательщики ренты независимо друг от друга.

Размер взносов составит 20–50 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона и примерной стоимости недвижимости, которую хотел бы получить плательщик. После перечисления всех средств ему предложат свободную квартиру из фонда.

В Союзе потребителей полагают, что основное преимущество этой схемы для плательщиков ренты — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту — в отличие от ипотеки. «Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», — рассказал изданию один из авторов инициативы.

Пенсионерам в свою очередь госфонд нужен, чтобы обезопасить их от серых схем по содержанию в обмен на жилье. Они зачастую оказываются откровенно криминальными.

Ранее, в июне, стало известно, что почти треть молодых россиян, родившихся в 1981-1996 годах, не хотят покупать недвижимость в ипотеку, поскольку опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать.

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