Арендатор убил владельца квартиры в Москве

В квартире одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве обнаружили тело пенсионера с многочисленными травмами и ушибами. По предварительной информации, мужчина погиб из-за конфликта с арендатором жилья, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый, предположительно, снимал у убитого квартиру и в какой-то момент не смог вовремя внести арендную плату. Из-за этого между ним и владельцем жилья возник конфликт. В пылу ссоры мужчина схватил металлическую трубу и до смерти забил пенсионера.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства совершения преступления. Квартиросъемщик задержан.

В декабре 2019-го в Благовещенске суд приговорил к 6,5 годам тюрьмы и принудительному лечению у психиатра женщину, избившую знакомого топором в ходе конфликта из-за квартиры. Как выяснили следователи, мужчина и женщина не смогли мирным путем установить, кто из них имеет право пользования жильем.

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