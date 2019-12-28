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Россиянка разрешила квартирный спор топором и отправилась в тюрьму

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В Благовещенске суд приговорил к 6,5 годам тюрьмы и принудительному лечению у психиатра женщину, избившую знакомого топором в ходе конфликта из-за квартиры. Об этом сообщает портал «2x2.su».

Как выяснили следователи, мужчина и женщина, находясь вдвоем в квартире, не смогли мирным путем установить, кто из них имеет право пользования жильем. Пострадавший утверждал, что недвижимость не принадлежит женщине, в то время как она заявляла обратное. Впоследствии мужчина вытолкнул россиянку в подъезд и закрыл входную дверь.

Женщина разозлилась и, захватив лежавший в коридоре топор, вернулась в жилое помещение. Она вознамерилась разрешить квартирный спор, убив противника, и ударила его по голове обухом топора. После этого потерпевший отправился в другую комнату и лег на кровать. Россиянка последовала за мужчиной и нанесла ему еще пять ударов. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом теменной кости, ушиб головного мозга и другие повреждения. Женщина ушла из квартиры, но позже вызвала для знакомого скорую помощь, а также сообщила о содеянном в полицию. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Ранее в декабре житель города Канска (Красноярский край) устроил пожар в квартире, принадлежащей его матери. Незадолго до ЧП россиянин 1981 года рождения поссорился с мамой. После конфликта женщина ушла из дома. Обиженный мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжег в квартире шторы, а когда огонь стал распространяться, тоже ушел.

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