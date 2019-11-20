Силовые структуры
 
Последние новости
Кремль ответил на требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»
В московском метро появились новые схемы 
Борец с «русским миром» устроил пир в день памяти жертв голодомора
Обнаружена новая сила во Вселенной
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Десятиминутная поездка на такси в Москве обошлась супругам в 14 тысяч рублей
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов
Появились подробности об опухоли Анастасии Заворотнюк
Новости партнеров

В Москве разведчик угрожал взорвать гранату в квартире с сыном

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве пьяный разведчик угрожал подорвать сына боевой гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Инцидент произошел в квартире, где проживают отец с сыном. Они поссорились, и в разгар конфликта разведчик достал гранату. Мальчику удалось сбежать из квартиры, он вызвал полицию.

Увидев прибывший наряд, мужчина выбросил гранату в мусоропровод, где ее нашли силовики.

Боеприпас оказался гранатой Ф-1. Разведчик объяснил полицейским, что получил гранату в качестве сувенира.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны подробности захвата следователем своей беременной жены
Россиянин угрожал убить себя у здания ФСБ
Отправленный на утилизацию арсенал оружия нашелся в подмосковном пруду
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0319 ноября

«Он чувствовал свою безнаказанность»

Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
10:05Сегодня

Стало известно о связях отца сестер Хачатурян с руководством Генпрокуратуры

08:14Сегодня

Российская семья превратила заброшенную ферму в нарколабораторию

22:0019 ноября

Бывшего российского депутата заподозрили в убийстве

Силовые структуры15:1814 ноября

«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»

Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
20:3219 ноября

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

18:4119 ноября

Силовики пришли с обысками в правительство Хабаровского края

17:0819 ноября

Грабители устроили перестрелку в Петербурге после налета на ювелирный

Силовые структуры00:1014 ноября

«Каждую неделю кто-то умирал от передоза»

Главный разведчик ДНР — о годах в московских СИЗО, тюремных тайнах и знаменитых арестантах
16:1919 ноября

Приговоренному к расстрелу в СССР пожилому милиционеру отказали в УДО

15:0019 ноября

Российский полицейский трижды оштрафовал покойника

13:5919 ноября

Адвокат рассказал о влиянии Луны на историка-расчленителя Соколова

Россия
Десятиминутная поездка на такси в Москве обошлась супругам в 14 тысяч рублей
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Российские чиновники убедили частные клиники отказаться от абортов
«Надругательство над народом»
 
В России врач-рентгенолог напилась до состояния зомби и попала на видео
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
Названа доля счастливых россиян
Все материалы
Мир
От авиаудара Израиля по Дамаску погибли гражданские
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
На Украине не досчитались 35 миллионов долларов военной помощи США
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
Охранявшим миллионера-педофила тюремщикам предъявили обвинения
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Названы наименее развитые страны мира
Все материалы
Бывший СССР
Украина решила потребовать от России компенсацию за потерянное в Крыму имущество
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
На Украине признали законной высылку Саакашвили
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Зеленский собрался менять депутатов Рады
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Зеленский поведал о своих детских мечтах
Все материалы
Экономика
Украина пообещала перестать клянчить деньги
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В России придумали новый орган для разгона экономики
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о связях отца сестер Хачатурян с руководством Генпрокуратуры
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Российская семья превратила заброшенную ферму в нарколабораторию
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего российского депутата заподозрили в убийстве
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Все материалы
Наука и техника
Вселенная оказалась заселенной живыми организмами
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Россия показала новые средства для борьбы с дронами
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Як-130 сильно поменяют
Все материалы
Спорт
Вратарь НХЛ поймал шайбу в прыжке и прослыл супергероем
Сборная России разгромила Сан-Марино
Отбор на Евро-2020 завершен. Кто сыграет на турнире?
Канадец силовым приемом свалил Кучерова на лед и развязал массовую драку
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Моуринью нашел работу
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Черчесов ответил нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам
Все материалы
Культура
Появились подробности об опухоли Анастасии Заворотнюк
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Воскресную службу Канье Уэста вписали в историю христианства
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Пригожин раскритиковал «лезущих в Латвию» российских артистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Тысячи порнографических изображений заполонили популярную соцсеть
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Названы заработки Собчак и Бузовой в соцсетях
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Названы способы определить плохого работодателя во время собеседования
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Мужчины перечислили лучшие способы завести знакомство
Все материалы
Ценности
Блогерша спародировала обнаженную модель и прикрыла грудь пиццей
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Модель появилась на публике в полупрозрачном платье без нижнего белья
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Оголенный бок стал новым модным трендом у знаменитостей
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Названы самые влиятельные люди года в мире моды
Все материалы
Путешествия
В России нашли способ привлечь туристов в страну
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Турист прогулялся по кратеру вулкана и получил ожог 165-градусным паром
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Посетившая 196 стран туристка поделилась секретами успешного путешествия
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Вылетевший в Киев пилот по ошибке объявил пассажирам о прибытии в Москву
Все материалы
Из жизни
Крупнейший эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Примат с «грустным человеческим лицом» 19 лет прожил без любви
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Эротический календарь с голыми студентками и овцами разозлил веганов
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Подарок мужа обернулся для жены неожиданным богатством
Все материалы
Всё о первом кроссовере Aston Martin
Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Volkswagen показал электрический универсал, который скоро станет серийным
Lexus LC 500 стал кабриолетом
Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Все материалы
Дом
«Ё» захотели вернуть в московское метро
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Определены районы Москвы с быстро дорожающими квартирами
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россияне отвернулись от Европы
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Для женщин придумали специальную ипотеку
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы