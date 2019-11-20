В Москве разведчик угрожал взорвать гранату в квартире с сыном

В Москве пьяный разведчик угрожал подорвать сына боевой гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Инцидент произошел в квартире, где проживают отец с сыном. Они поссорились, и в разгар конфликта разведчик достал гранату. Мальчику удалось сбежать из квартиры, он вызвал полицию.

Увидев прибывший наряд, мужчина выбросил гранату в мусоропровод, где ее нашли силовики.

Боеприпас оказался гранатой Ф-1. Разведчик объяснил полицейским, что получил гранату в качестве сувенира.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

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