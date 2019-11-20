Стали известны подробности захвата следователем своей беременной жены

В заложниках у 38-летнего ростовского следователя СКР Сергея Ткачева была его беременная супруга Алла, которая вызвала врачей из-за болей в животе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина сейчас на восьмом месяце беременности. После вызова скорой помощи у Ткачева вдруг «разыгрались нервы», и он начал угрожать жене пистолетом. Внезапно ему стало плохо с сердцем, и он отпустил жену. В настоящее время Аллу осматривают врачи. Она не пострадала.
Ранее 20 ноября сообщалось, что следователь, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Baza сообщала, что утром к подполковнику Ткачеву пришли с обысками — предположительно, по делу главы ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны. Ткачев не открыл полиции дверь, забаррикадировался в квартире и взял в заложники свою жену.
ФСБ собиралась брать квартиру штурмом после неудачных переговоров с Ткачевым.