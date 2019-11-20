Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ

Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Baza.

По данным издания, минувшим утром к подполковнику Ткачеву пришли с обысками — предположительно, по делу главы ростовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслима Даххаева, ранее обвиненного в разглашении гостайны. Ткачев не открыл полиции дверь, забаррикадировался в квартире и взял в заложники свою жену.

Несколько часов спустя он отпустил заложницу и сдался.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ решили штурмовать квартиру, где следователь Ткачев удерживал в заложниках свою жену. Спецоперацию планировалось провести в центре Ростова, где были оцеплены и перекрыты несколько улиц.

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