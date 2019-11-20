ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей

Видео: t.me/bazabazon

В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где следователь удерживает в заложниках свою жену. Об этом сообщило издание Baza.

Спецоперация проводится в центре города.

По предварительной информации, мужчина вооружен пистолетом. Переговоры с ним не увенчались успехом, поэтому принято решение о проведении штурма квартиры.

Видео из центра Ростова-на-Дону, на котором видны полицейские машины. Оцеплены и перекрыты несколько улиц.

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