Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»

Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года. Об этом сообщает Life.

Операцией, в которой принимали участие порядка 200 сотрудников управлений «Альфа» и «Вымпел», руководил Мовсар Бараев. «Важно было оценить степень угрозы жизни заложников и попутно начать изучение всех путей проникновения в здание. Поднимались все возможные документы — от схем вентиляции до подземных коммуникаций, на которые почти сразу переключили несколько групп», — поделился бывший работник Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, имя которого не приводится.

Разведка через подземные коммуникации и монтаж чувствительных микрофонов через крышу позволили узнать численность боевиков, а также маршруты их передвижения. Как пояснил экс-сотрудник ЦСН ФСБ, в зале театра было несколько взрывных устройств, подрыв которых вызвал бы обрушение крыши и гибель находящихся внутри людей.

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Специалисты ЦСН отметили, что для подготовки к штурму они тренировались в доме культуры «Меридиан», построенном по тому же проекту, что и центр на Дубровке. «Через план-схему были определены места, в которых можно было аккуратно проделать отверстия. Через них можно было попасть почти прямо в зрительный зал, но легче от этого боевая задача не становилась», — вспомнил бывший работник подразделения. В итоге было принято решение штурмовать здание с двух направлений.

Экс-оперативники ЦСН подчеркнули, что малейший шум мог привести к провалу подготовленного плана. «В основном работали бесшумным оружием, точечно. Никакой стрельбы, как в фильмах показывают, конечно, не было», — сказал один из участников.

«Отстреливались они из всего, что привезли с собой. Пока мы по коридорам двигались, по нам магазина три-четыре выпустили, это минимум. Пару гранат тоже бросили», — пояснил собеседник. Он уточнил, что всех боевиков ликвидировали снайперским огнем из бесшумного оружия.

Бывшие сотрудники управлений заявили, что с технической точки зрения операцию провели феноменально. По их словам, после инцидента командование подразделений специального назначения в Европе проводило подобные учебные захваты, однако их попытки не увенчались успехом: армейские подразделения теряли 80 процентов и всех заложников.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.

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