Поставщик оружия для теракта на Дубровке получил 19 лет колонии

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к 19 годам колонии строгого режима Хасана Закаева, соучастника теракта в театральном центре на Дубровке. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Осужденный признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве захвату заложников, покушении на убийство двух и более лиц, а также незаконном хранении оружия.

Прокурор просила приговорить Закаева к 23 годам заключения. По данным телеканала «360», сторона обвинения также настаивала на выплате им компенсации жертвам теракта.

По версии следствия, осужденный входил в банду Шамиля Басаева. В 2002-м Закаев доставил в Москву оружие и самодельные взрывные устройства (пояса шахида) для террористов, впоследствии захвативших заложников в театральном центре. Сам он признал, что за четыре тысячи долларов перевозил оружие, но утверждает, что не знал, для каких целей его планировали использовать.

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Закаев скрывался от следствия 12 лет. Его задержали в ноябре 2014 года при попытке въехать в Крым.

23 октября 2002 года 40 террористов захватили зал театрального центра на Дубровке в Москве, где шел мюзикл «Норд-Ост», и взяли в заложники 914 человек. Через три дня зрители были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей: 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.

Точная причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, примененным спецназом во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

