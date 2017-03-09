Прокурор запросила 23 года колонии поставщику оружия для теракта на Дубровке

Прокурор попросила приговорить к 23 годам заключения Хасана Закаева — предполагаемого соучастника теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Московского окружного военного суда, где начались прения сторон на судебном процессе по этому делу.

«По совокупности прошу назначить Закаеву наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала гособвинитель. Она также предложила удовлетворить гражданские иски потерпевших о компенсации вреда.

По версии следствия, обвиняемый входил в банду Шамиля Басаева. В 2002-м Закаев доставил в Москву оружие и самодельные взрывные устройства (пояса шахида) для террористов, впоследствии захвативших заложников в театральном центре. Сам он признает, что за четыре тысячи долларов перевозил оружие, но утверждает, что не знал, для каких целей его планировали использовать.

Закаев скрывался от следствия 12 лет. Его задержали в ноябре 2014 года при попытке въехать в Крым.

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С 2003 по 2007 год Мосгорсуд вынес приговор шестерым пособникам террористов, они получили от 8,5 до 22 лет. Организаторы теракта ушли от ответственности: Басаев погиб 10 июля 2006 года, Герихан Дудаев находится в международном розыске.

23 октября 2002 года 40 террористов захватили зал театрального центра на Дубровке в Москве, где шел мюзикл «Норд-Ост», и взяли в заложники 914 человек. Через три дня зрители были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей: 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.

Точная причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, примененным спецназом во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.