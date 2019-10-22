Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Артист российского мюзикла «Норд-Ост» Сергей Ли один из первых узнал о захвате театрального центра на Дубровке в Москве. В день теракта он находился дома и в какой-то момент ему позвонили журналисты с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о захвате здания, пишет «Коммерсантъ».

Ли признался, что не поверил услышанному, но все же сделал телефонный звонок коллегам. «Я позвонил Ире Савельевой, актрисе. Она ответила, говорит, что ворвались на сцену какие-то люди, стреляют, но вроде уже приехала милиция, сейчас их повяжут — и все. Это были самые первые минуты захвата», — рассказал он.

По словам артиста, как только стало известно о захвате, многие поехали в театральный центр и «стояли всю ночь». Вместе с Ли на Дубровку приехала его коллега Екатерина Гусева. Актриса рассказала, что многих в здание не пустили. «Обзванивали морги и больницы. У нас был список, в нем стояли плюсы, минусы, знаки вопроса... Кто жив, кого уже нет. Мы встречали наших ребят из реанимации, из больниц», — вспоминает она.

Гусева добавила, что некоторые актеры пришли к ним, не заходя домой, прямо в сценических костюмах — сапогах с железными набойками для степа, в военной форме.

При штурме театрального центра погибли два юных артиста мюзикла — Арсений и Кристина — и девять музыкантов оркестра. «Как-то раз Арсений бежит ко мне и кричит: "Сережа, меня взяли в "Норд-Ост"! Они набирают второй состав. Я буду играть!" Я ему говорю: "Да ты что!" Он был так рад, так счастлив», — сказал Ли, добавив, что мальчик, также как и он, мечтал о сцене.

«И вот так случайно переплелась его судьба с моей судьбой, мы будем играть на одной сцене. Ну а развязка… Погибли Арсений и Кристина», — добавил актер.

Актеры также добавили, что после теракта было страшно, но желания бросить сцену не было.

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Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. На третий день после захвата заложников освободили в ходе спецоперации, боевики были уничтожены.

В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы. Причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, который спецназ применил во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

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