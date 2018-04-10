Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»

Александр Цекало раскрыл в интервью видеоблогеру Юрию Дудю подробности теракта, который произошел в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Беседа с продюсером появилась на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 10 апреля.

Цекало выступил продюсером мюзикла «Норд-Ост», который шел в заведении во время захвата здания террористами. Он отметил, что на момент теракта уже не работал с труппой. «Мы разошлись по разным причинам. Я сделал свое продюсерское дело для "Норд-Оста" и пошел работать на СТС», — объяснил артист, добавив, что это «не означало, что для него все это было безразлично».

О произошедшем Цекало по телефону сообщил Константин Эрнст. Продюсер поехал к театру и несколько дней находился рядом со штабом. «Две ночи я там провел, а на третью всех стали выгонять, и я понял, что это неспроста, что будет штурм», — вспомнил он.

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После штурма Цекало зашел в театральный центр — по его словам, тогда оцепление уже не работало. «Я помогал выносить людей. Закончилось это тем, что я стоял на парапете рядом с... похоже, что это был основной террорист, я уже не помню фамилии, с дыркой во лбу. И рядом стоял "альфовец" в маске», — рассказал он. По словам продюсера, они закурили, и Цекало признался мужчине, что ему хочется поехать куда-нибудь «пострелять».

«Был, видимо, такой идиотский агрессивный адреналин, который надо было куда-то выплеснуть», — предположил Цекало.

23 октября 2002 года группа из сорока вооруженных боевиков захватила заложников в московском Доме культуры на Дубровке. Они заминировали зал и больше двух суток удерживали 916 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост», а также работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. Через три дня люди были освобождены в результате спецоперации, а боевики уничтожены. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы.

Точная причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, примененным спецназом во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

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