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Цекало рассказал о погибших во время захвата «Норд-Оста» детях

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Александр Цекало рассказал о своих знакомых, которые погибли в результате теракта в Доме культуры на Дубровке в 2002 году. Интервью с продюсером опубликовано на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 10 апреля.

«Арсений Куриленко и Кристина Курбатова, дети. У них еще, говорят, — я не видел, я не настолько был погружен в детскую труппу [мюзикла "Норд-Ост"], — были такие детские отношения даже», — сказал он.

«Погибла мама коммерческого директора мюзикла Димы Богачева», — добавил Цекало, отметив, что также в результате теракта скончались четыре его знакомых музыканта.

По словам продюсера, следующую неделю после штурма театрального центра он занимался поиском погибших. «Я думаю, что больницы отдавали умерших людей в морги, и все очень боялись быть причастными к чему-то неправильному в этот пост-травматический период. Был случай, когда мне позвонили на мобильный из больницы, и сказали: "Такой-то из вашей труппы?" Я говорю: "Да, а с кем я разговариваю?" "Адрес больницы такой-то". И повесили трубку. Поехали туда, там оказалось, что умер», — вспомнил Цекало.

Артист признался, что для поиска людей в моргах пользовался своей публичностью. «Некоторые морги, оказалось, были оснащены компьютерами, и там можно было смотреть лица. Что, на самом деле, было по-человечески легче, чем то, что я проделывал в других местах», — отметил продюсер.

Во время беседы о «Норд-Осте» Цекало начал постоянно кашлять. «Покашливание — оттуда. До сих пор. Это из-за того, что заговорили об этом. Оно потом уйдет», — пояснил он.

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из сорока вооруженных боевиков захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост», заминировала зал и больше двух суток удерживала 916 зрителей, артистов и работников ДК. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. На третий день после захвата заложников освободили в ходе спецоперации, боевики были уничтожены.

В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 погибли при штурме, пятерых убили террористы. Причина смерти заложников до сих пор не установлена. По одной из распространенных версий, они были отравлены усыпляющим газом, который спецназ применил во время штурма, и скончались из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

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Предыстория: Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
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