Появились подробности атаки вооруженных захватчиков на кубанский завод

МВД начало проверку после перестрелки на заводе «Кубанские деликатесы» под Краснодаром. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным полиции, скорее всего, причиной перестрелки стал конфликт между претендующими на управление одним из городских предприятий гражданами. Семеро участников инцидента установлены и задержаны.

Также отмечается, что в ходе перестрелки три человека были госпитализированы с легкими ранениями. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что восемь вооруженных человек ворвались на территорию завода «Кубанские деликатесы» и попытались захватить предприятие, взяв в заложники его сотрудников. В ходе перестрелки были ранены охранники завода. Заложников вскоре отпустили.

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