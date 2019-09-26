Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии

Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Красного Маяка в районе Чертаново. По данным собеседника агентства, мужчина открыл огонь из травматического пистолета, в результате чего как минимум три человека получили ранения. Пострадавших осматривают врачи.

По данным РИА Новости, конфликт возник во время распития спиртных напитков. Стрелявшему удалось скрыться.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Также ведется розыск мужчины, открывшего огонь.

1 сентября житель подмосковного Красногорска устроил стрельбу с балкона многоэтажного дома №5 на бульваре Космонавтов. По сообщениям очевидцев, мужчина открыл огонь около 23:00, однако полиция на вызов не приехала. Правоохранители забрали стрелка только ранним утром 2 сентября, когда он снова решил пострелять в окна соседям.

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