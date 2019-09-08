Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам. В результате инцидента один из них был госпитализирован, второй скрылся. Об этом сообщает «Форпост» со ссылкой на главное управление МВД по региону.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 8 сентября. Водитель такси выполнял заказы и забрал двух пассажиров. Во время поездки они начали шуметь и пинать ногами сиденья автомобиля. Вскоре один из пассажиров достал нож. Водитель остановился и выбежал из машины, но мужчины попытались его догнать. Тогда он достал травматический пистолет и три раза выстрелил в нападавших.

Один из пассажиров получил травмы средней тяжести, другой скрылся с места происшествия.

В мае в подмосковном Одинцове таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома и попал на камеры видеонаблюдения местного магазина. Как видно на появившихся кадрах, в ходе конфликта с компанией местных жителей водитель сервиса «Яндекс.Такси» достал из багажника пистолет-пулемет ПП-91 («Кедр») и начал стрелять.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!