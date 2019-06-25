Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации портала, 20-летняя потерпевшая почти сутки провела с «малознакомым Игорем». Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания». Она смогла освободиться в воскресенье, 23 июня, около 16:00.

Полицейские задержали предполагаемого насильника, им оказался 31-летний водитель «Яндекс.Такси», пишет издание. «Лента.ру» направила в компанию запрос.

Ранее в мае двое жителей Волгоградской области пожаловались на то, что их удерживали против воли на животноводческих стоянках в Калмыкии. Потерпевшие рассказали, что на стоянку их привез таксист, предварительно угостив алкоголем. Там их заставляли работать за пять тысяч рублей в месяц.

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