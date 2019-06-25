В «Яндекс.Такси» открестились от обвиненного в изнасиловании таксиста

В «Яндекс.Такси» заявили, что таксист, которого жительница Санкт-Петербурга обвинила в изнасиловании и удержании в плену, никогда не был сотрудником сервиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании.

Мужчина работает в таксопарке «Приморский», заявили в «Яндекс.Такси». По данным компании, водитель больше недели не выполнял заказы сервиса. Происшествие случилось не во время выполнения им заказа, утверждают в сервисе.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга пожаловалась, что водитель почти сутки удерживал ее в квартире и принуждал «реализовывать сексуальные желания». Полиция задержала подозреваемого, им якобы оказался водитель «Яндекс.Такси».

23 июня в Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус. Артист достал визитку из телефона, после чего таксист резко остановил машину на парковке, начал вытаскивать из нее жертву, а затем избил, держа за шею.

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