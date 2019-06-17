Зампредставитель МВД России в Китае стал жертвой таксиста

В Москве ограбили заместителя представителя МВД России в КНР Юрия Белкина. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает Рен ТВ.

По данным издания, инцидент произошел утром 14 июня, когда подполковник полиции Белкин ехал на такси в сторону аэропорта Шереметьево. Водитель остановился на Севастопольском проспекте и пассажир ненадолго отошел от машины. Вернувшись, он обнаружил, что такси с его личными вещами, деньгами и документами нет на месте.

По подозрению в совершении преступления был задержан 59-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

30 апреля сообщалось, что в Москве таксист избил и попытался изнасиловать пассажирку, которая оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике. Девушка смогла сбежать, оставив в машине сумку, из которой нападавший украл вещи на сумму более 30 тысяч рублей.

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