Сбивший в Москве полицейского таксист находился под действием наркотиков

Пресненский районный суд Москвы арестовал водителя такси Хусейна Гугаева, сбившего сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 31 мая 2019 года. Таксисту предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова отметила, что, по данным медиков, мужчина был за рулем в состоянии наркотического опьянения. При этом водитель настаивал на том, что не видел сотрудника полиции.

31 марта сотрудник ДПС был госпитализирован с ранениями различной степени тяжести после происшествия на ТТК. По данным полиции, он оформлял ДТП, когда на него наехал водитель автомобиля Skoda.

Полицейский в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, отмечает Telegram-канал «Следак шепнул» и публикует видео с арестованным. Ему 25 лет, он приехал в Москву из Ингушетии.

«Установлено, что водитель таксовал без прав на автомашине, принадлежащей компании "TAXI e2-e4". В рекламных проспектах этой фирмы, предназначенных для водителей, обещаются "заказы от любых агрегаторов — Yandex, Uber, Gett — без %". Именно поэтому сам водитель утверждает, что работал с агрегатором "Яндекс.Такси", а находившийся в салоне в момент ДТП пассажир вызывал машину через приложение Uber», — отмечается в сообщении.

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