СМИ назвали виновником ДТП в Махачкале советника главы парламента Дагестана

Видео: gazetachernovik / YouTube

Водителем бронированного джипа Toyota Land Cruiser 200, сбившим насмерть мужчину в Махачкале, оказался 27-летний советник председателя Народного собрания Дагестана Муртуз Юсупов, сообщает газета «Черновик». В свою очередь, телеканал «360» публикует видеозапись с камер, запечатлевших аварию.

Ранее Юсупов не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По некоторым данным, за несколько дней до аварии его отстранили от должности советника. На кадрах видно, что Юсупов скрылся с места аварии. Полиция принимает меры для его задержания.

19 апреля в Махачкале бронированный автомобиль Toyota Land Cruiser сбил пешехода, а затем врезался в маршрутное такси. Мужчина, попавший под колеса внедорожника, погиб до приезда скорой помощи.