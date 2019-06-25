Таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

В Новосибирске водитель такси избил иллюзиониста за показанный фокус. Об этом сообщает портал NGS.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июня. Артист Илья Рогулин в ходе разговора с таксистом достал визитку из телефона, после этого водитель резко остановил машину на парковке торгового центра, начал выволакивать жертву из машины и избил, держа за шею.

Полиция начала проверку инцидента. Как рассказали агентству РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области, личность водителя уже установлена.

27 апреля в Москве таксист избил пассажирку и попытался ее изнасиловать. Девушка оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике, призером в командном первенстве России, а также абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup. Спортсменка смогла вырваться и сбежать из автомобиля. Ей пришлось оставить в такси сумку, из которой нападавший украл вещи на сумму более 30 тысяч рублей.

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