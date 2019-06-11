Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ и лишился работы

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В Австралии женщина сняла на видео таксиста, который якобы разыграл сердечный приступ из-за дешевого тарифа. Кадрами происходящего она поделилась с телепрограммой A Current Affair, пишет 9News.

Пассажирка, чье имя не раскрывается, утверждает, что таксист не хотел везти ее из аэропорта Сиднея в пригород Аннандейл, штат Новый Южный Уэльс. По ее словам, мужчина, прибывший по вызову, отказывался выезжать на 10-километровый маршрут из-за небольшой платы.

На ролике видно, как водитель прислоняется к ветке дерева, держась правой рукой за сердце. «Я не повезу вас, мадам. Я плохо себя чувствую», — уверял он. Однако женщина не поверила таксисту и напомнила его слова: «Так вы же сказали, что хотите отключить счетчик, чтобы получить большую плату за проезд». Затем мужчина опускается на колени, и пассажирка иронично говорит: «Это достойно Оскара».

Вскоре водителя уволили. По правилам компании, таксист не имел права отказываться от вызова во время рабочей смены.

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