Таксист спрятал в машине камеры для заглядывания под юбки пассажирок

В Гонконге вынесли приговор бывшему водителю Uber, который снимал пассажирок скрытыми камерами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В сентябре 2018 года полицейские остановили 44-летнего водителя для проверки на алкоголь и заметили, что его телефон показывает пассажирку, спящую на заднем сиденье. При осмотре автомобиля в спинке одного из кресел нашли две камеры, расположенные таким образом, чтобы заглядывать женщинам под юбки.

Компания Uber возместила спящей пассажирке расходы на поездку, за время которой водитель 13 раз снял ее на видео. Также у мужчины нашли 870 роликов о других женщинах, которых он подвозил. Все они были сняты без их ведома.

В начале марта водитель признал вину в нарушении общественных приличий и частном извозе без лицензии. Мужчина утверждает, что снимал видео для собственного удовольствия, и объяснил это тем, что 10 лет не занимался сексом с женой. Из-за разоблачения он потерял работу, после чего ему пришлось продать автомобиль и объявить о банкротстве.

Суд оштрафовал его на две тысячи гонконгских долларов (17 тысяч рублей) и приговорил к лишению свободы на два месяца.

В 2016 году сообщалось, что полиция города Орем в штате Юта поймала квадрокоптер, который зависал перед окнами чужих домов и снимал происходящее в спальне или туалете. Его владельцем оказался ранее осужденный за вуайеризм.

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