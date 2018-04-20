Женщина нашла скрытую камеру в туалете Starbucks

В американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру. Об этом сообщает Fox News.

Устройство спрятали под пеленальным столиком, примотав изолентой. Женщина сорвала камеру и рассказала о ней менеджеру заведения, а затем позвонила в полицию.

В накопителе камеры хранилась видеозапись продолжительностью несколько часов. В течение этого времени она сняла от восьми до десяти посетителей Starbucks, воспользовавшихся туалетом кафе. Среди них были и мужчины, и женщины.

По словам офицера полиции Говарда Миллера (Howard Miller), изучавшего видео, мужчины стояли у писсуара и оказались сняты со стены. В поле зрения устройства попали и женщины, однако полицейский утверждает, что низкое качество изображения не позволяет рассмотреть их гениталии.

Полиция попытается разыскать человека, который установил скрытую камеру. Для этого устройство отправили на экспертизу.

В 2016 году полиция города Орем в штате Юта поймала квадрокоптер, который зависал перед окнами чужих домов и снимал происходящее в спальне или туалете. Его владельцем оказался человек, ранее осужденный за вуайеризм.

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