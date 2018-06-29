Американец захотел поснимать под юбками незнакомок и взорвался

Житель американского города Мадисон, штат Висконсин, попытался воспользоваться скрытой камерой на носу ботинка, чтобы снять белье под юбками незнакомок, но потерпел неудачу. В блоге местной полиции говорится, что приспособление взорвалось до того, как мужчина начал снимать.

Полиция выяснила, что устройство пришло в негодность из-за аккумулятора. Владелец «шпионской» камеры рассказал, что проверял аппаратуру дома перед выходом на «охоту», когда она неожиданно взорвалась. Это привело к ожогам, и мужчина рассказал о случившемся своему священнику. Тот посоветовал пойти в полицию и сообщил об инциденте.

Американца освободили, поскольку он не успел снять ничего противозаконного.

Журналисты сайта Madison.com отмечают, что с 2015 года в Висконсине действует закон, запрещающий вести скрытую фото- и видеосъемку без согласия потенциальных героев видео. Это, в частности, касается частей тела, скрытых под одеждой. Нарушителям грозит до 3,5 года тюрьмы и штрафы до 10 тысяч долларов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!