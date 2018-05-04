Новозеландский дипломат в США попался за подглядыванием в туалете

Военного атташе Новой Зеландии в США обвинили в установке скрытой камеры в общем туалете посольства в Вашингтоне. Об этом пишет газета New Zealand Herald.

Скрытую камеру обнаружили в июле 2017 года в вентиляционном отверстии. Съемка велась на протяжении нескольких месяцев.

В ходе проверки, проведенной специально прибывшими новозеландскими полицейскими, выяснилось, что за этим стоит 58-летний коммодор ВМС Альфред Китинг, высший военный представитель государства в США. Ушедший на тот момент в отставку, он вернулся на родину, и на его домашнем компьютере следователи обнаружили специальное программное обеспечение, которое и позволило доказать его связь с инцидентом.

20 апреля в американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру. Устройство спрятали под пеленальным столиком, примотав изолентой. В накопителе камеры хранилась видеозапись продолжительностью несколько часов.

В декабре 2017 года депутат думы Красноуфимска Свердловской области Андрей Мерзляков, обвиненный в установке видеокамеры в женском туалете, раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении него было прекращено. СМИ писали, что таким образом Мерзляков, по его словам, «пытался вычислить шпиона».

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