В Подмосковье таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома

Трёхгорка // ЖК Сколковский // Одинцово /ВКонтакте

В подмосковном Одинцове таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома. Запись произошедшего с камер видеонаблюдения появилась в паблике во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в микрорайоне Новая Трехгорка на улице Чистяковой, рядом с магазином «Красное&Белое». На кадрах видно, как в ходе конфликта с компанией местных жителей водитель сервиса «Яндекс.Такси» достал из багажника пулемет и начал стрелять.

Отмечается, что некоторые участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки один из них получил ранение. Со ссылкой на источник в полиции авторы поста уточняют, что таксист стрелял из пистолета-пулемета ПП-91 («Кедр»).

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В мае сообщалось о жителях поселка Заря Волгоградской области, которые сели в такси и оказались в рабстве в Калмыкии. Они пожаловались на то, что их удерживали против воли на животноводческих стоянках.

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