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Российские чиновники оказались самыми скупыми на чаевые таксистам

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Российские сотрудники муниципальной и государственной службы оставляют чаевые таксистам реже представителей других профессий: 44 процента чиновников признались, что никогда не платят сверх установленной суммы. Об этом говорится в исследовании сервиса такси «Ситимобил» и компании ResearchMe (результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Помимо сотрудников госслужбы, не склонны проявлять щедрость работники IT-сферы (41 процент) и сферы образования (40 процентов). При этом чаще всех таксистам на чай дают фермеры и другие работники сельского хозяйства (37 процентов), представители автопрома (28 процентов) и работники сферы туризма (26 процентов).

В целом на вопрос «Оставляете ли вы чаевые водителям такси?» половина опрошенных ответили, что делают это время от времени. 33 процента признались, что никогда не дают на чай, а 17 процентов делают это после каждой поездки.

Отмечается, что чаще всего в России поощряют таксистов жители Грозного — 81 процент пассажиров заявили, что всегда делают это. Кроме того, в тройку городов с самыми щедрыми клиентами вошли жители Балашихи (38 процентов) и Астрахани (33 процента). Далее идут Химки, Архангельск, Белгород, Симферополь, Нальчик, Севастополь, Владикавказ и Домодедово.

Реже всех на чай водителям оставляют жители Люберец — 56 процентов признались, что всегда платят только установленную за поездку сумму. Помимо них двумя городами, жители которых реже всего поощряют водителей, стали Тюмень (53 процента) и Ставрополь (53 процента). Далее идут Чебоксары, Томск, Иркутск, Екатеринбург, Кострома, Новосибирск, Иваново, Смоленск и Тверь.

Россияне также рассказали, что могут оставить чаевые, если таксист быстро и аккуратно доставляет их в пункт назначения, если он приятен общении, помогает с багажом и придерживает дверь, а в салоне автомобиля чисто. Кроме того, пассажиры дают на чай, если им понравился водитель — об этом заявили 58 процентов опрошенных. Половина россиян рассказали, что оставляют чаевые, если у них просто хорошее настроение. 11 процентов признались, что платят сверх установленной суммы, если выпили алкоголь. Причем мужчины в нетрезвом состоянии дают на чай в два раза чаще, чем женщины (16 процентов против семи).

В опросе «Ситимобил» и ResearchMe приняли участие более 8100 россиян.

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