Незнакомцы одарили всех работников закусочной открытками с деньгами

Сотрудники закусочной в Техасе получили в подарок от неизвестных посетителей открытки, в каждой из которых лежало по 100 долларов (6,9 тысячи рублей). Об этом сообщает UPI.

Менеджер заведения Bush's Chicken в Джорджтауне рассказал, как пара во время посещения ресторана поинтересовалась, сколько человек в нем работает. Оказалось, что в закусочной трудятся 25 сотрудников.

Через некоторое время посетители вернулись с 25 рождественскими открытками, в которых лежали купюры достоинством 100 долларов.

«Я встречал раньше ситуации, при которых кто-то оставлял большие чаевые, но впервые увидел, как наградили всех сотрудников», — рассказал менеджер.

Получатели открыток были шокированы произошедшим. Одна из сотрудниц по имени Маклайя (Makayla) призналась, что была готова заплакать, но сдержала слезы, поскольку находилась на работе. «Еще существуют люди, готовые помогать другим», — отметила она.

В октябре известный видеоблогер оставил 10 тысяч долларов (больше 650 тысяч рублей) чаевых в кафе, в котором заказал два стакана воды. Ошеломленные сотрудники заведения разделили щедрый подарок между собой.

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