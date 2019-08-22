В Ингушетии неизвестные напали на борцов с наркоманией и открыли стрельбу

Baza / Telegram

Восемь человек получили различные травмы в ходе уличного конфликта в Назрани (Ингушетия), сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел в среду, 21 августа, около 22:50 мск на проспекте Базоркина. Подробности произошедшего и характер ранений в ведомстве не уточнили. Полиция начала проверку.

Telegram-канал Baza опубликовал видео якобы с места происшествия. На кадрах видны агрессивные люди, слышны выстрелы. Что происходит в ролике и где именно, понять сложно. В публикации говорилось, что это «сторонники трезвого образа жизни схлестнулись с людьми, якобы распространявшими наркотики».

Источник «Интерфакса» отметил, что в драке участвовали неизвестные и волонтеры добровольческой группы «антилирика06назрань», которые борются с с аптечной наркоманией.

«Группа неизвестных напала на волонтеров, которые попытались выследить очередного торговца запрещенными наркотическими препаратами, и открыла стрельбу из травматики», — сказал собеседник агентства.

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