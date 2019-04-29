В России собрались бороться с «аптечной наркоманией»

В Госдуму внесли предложение ужесточить наказание за торговлю лекарствами, вызывающими «аптечную наркоманию» при нерегулируемом употреблении. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В проекте закона предлагается ввести штрафы для граждан в размере от пяти до десяти тысяч. Должностным лицам может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей и дисквалификация на срок от одного до трех лет. Для предпринимателей прописано наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей и приостановления деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица предлагают штрафовать на сумму от 100 до 150 тысяч рублей с приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Автор инициативы, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила в пояснительной записке, что среди «аптечных наркоманов» пользуются спросом препараты, не содержащие наркотические и психотропные вещества. Но при неумеренном употреблении лекарства вызывают наркотическое опьянение и зависимость. В список лекарств вошли препараты, содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат. «Психическая и физическая зависимость от употребления этих препаратов становится основной предпосылкой к употреблению зависимым лицом более "тяжелых" наркотиков», — говорится в документе.

Член Совфеда отмечает, что, по данным Минздрава, страдающих «аптечной наркоманией» в России на данный момент зафиксировано от трех до пяти процентов от общего числа наркозависимых, находящихся на учете. При этом, зависимость от препаратов широко распространена среди подростков.

29 апреля стало известно, что ГИБДД планирует создать единую базу данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров сообщил, что министерство планирует координировать свою работу с Минздравом, чтобы исключить возможность получения водительских прав людьми, состоящими на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!