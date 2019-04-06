Россию назвали главным поставщиком наркотиков в Абхазию

Смертная казнь или пожизненное лишение свободы за распространение наркотиков в Абхазии призваны снизить высокую смертность из-за наркомании. Об этом заявил депутат парламента республики Дмитрий Дбар, передает ТАСС.

По его словам, за последние шесть лет страна «заполонилась наркотиками», в связи с чем смертность от передозировок увеличилась на 20-30 процентов. Кроме того, в социальных сетях свободно распространяется информация о способах покупки запрещенных веществ.

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«Большой поток так называемых закладчиков [наркодилеров — прим. "Ленты.ру"] хлынул в Абхазию, в основном из России, и мы уже вынуждены были принять такие жесткие меры», — подчеркнул Дбар.

По данным МВД, в 2018-м в Абхазии было выявлено 224 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности было привлечено на 31 человека больше, чем в 2017 году.

4 апреля депутаты парламента Абхазии внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы республики в части ужесточения санкций за незаконный оборот наркотических веществ. В частности, за незаконный ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере нарушителям грозит пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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