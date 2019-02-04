Грузия отказалась спорить о независимости Абхазии ради торговли с Россией

Грузия готова открыть пункты таможенного контроля на границах с Абхазией и Южной Осетией в рамках соглашения о торговле и транзите грузов с Россией. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

«По сути, обязательства по соглашению вынуждают Грузию признавать Абхазию и Южную Осетию как самостоятельные таможенные территории», — заявил изданию собеседник в российском правительстве.

По словам источника издания в российском кабмине, главный смысл договора в том, чтобы после 2008 года были «прочерчены новые таможенные границы Грузии». В Тбилиси отказываются рассматривать его с такой позиции. «Мы в политические дебаты не входим и всячески обходим острые углы, понимая, что ценность соглашения — его нейтральный статус», — отметил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Соглашение, которое предусматривает создание между Грузией и Россией трех торговых коридоров, два из которых проходят через указанные республики, готовилось с 2011 года. При этом документ жестко регламентирует только обязательства по мониторингу товарного потока, а не предполагает автоматического открытия коридоров.

Мониторингом потока грузов и их маркировкой займется швейцарская компания Societe Generale de Surveillance (SGS). Изначально каждая сторона настаивала на том, чтобы в своей работе она учитывала законодательно закрепленный статус Абхазии и Южной Осетии: в России они считаются независимыми территориями, в Грузии — оккупированными Россией. Однако этот пункт в соглашении в итоге обошли.

Указ о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года подписал президент России Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть Южную Осетию под свой контроль. Независимость Южной Осетии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату.

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