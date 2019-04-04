В Абхазии решили расстреливать за наркотики

Депутаты парламента Абхазии внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы республики в части ужесточения санкций за незаконный оборот наркотических веществ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди нововведений значатся пожизненное лишение свободы и смертная казнь за незаконный ввоз и вывоз наркотических средств в особо крупном размере. Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

По утверждению депутата Дмитрия Дбара, республика «уже подошла к последней черте, когда наркотики заполонили страну».

14 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил о «глубокой тревоге» Москвы легализацией марихуаны некоторыми странами. «Легализация под предлогом употребления в рекреационных или медицинских целях — это прямая дорога в "наркотический ад". Попытки прикрыться аргументами о правах человека не выдерживают критики», — сказал он.

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