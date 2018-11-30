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Грузинам разрешили употреблять марихуану

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Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект об употреблении марихуаны. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает «Грузия Online».

Как отмечается, употребление марихуаны допускается только в пределах личного пространства (то есть дома — при условии если употребляющий живет в этом месте и место проживания в то же время не является фактическим местом осуществления предпринимательской деятельности).

При этом, как отмечает «Sputnik Грузия», употреблять марихуану в местах общественного скопления, общественном транспорте, в образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях запрещается — нарушителям грозит штраф размером от 800 до 2 тысяч лари (от 20 тысяч до 50 тысяч рублей).

Принятый закон запрещает употреблять марихуану лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Преступление проходит по категории административных правонарушений и карается штрафом в размере от 500 до 1,5 тысяч лари (от 12,5 тысяч до 37,5 тысяч рублей).

На рабочем месте марихуану употреблять также нельзя — нарушителей ждет штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи лари (от 25 тысяч до 37,5 тысяч рублей).

Закон устанавливает также рост штрафов за популяризацию или рекламу марихуаны. Физическим лицам грозит штраф размером от 5 тысяч до 10 тысяч лари (от 125 тысяч до 250 тысяч рублей), юридическим лицам — от 10 тысяч лари до 20 тысяч лари (от 250 тысяч до 500 тысяч рублей).

За склонение к употреблению наркотических средств, их аналогов, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов двух или более лиц или лица, не достигшего 21-летнего возраста, предусмотрено уголовное наказание сроком от 6 до 10 лет. Уголовно наказуемым преступлением станет и вождение транспортных средств в состоянии наркотического опьянения (от 2 до 10 лет).

Конституционный суд Грузии отменил последнее остававшееся наказание за употребление марихуаны — штраф в размере 500 лари — в июле этого года.

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