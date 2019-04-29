МВД захотело приоткрыть врачебную тайну о психбольных, наркоманах и алкоголиках

МВД направило вице-премьеру России Татьяне Голиковой предложение о доступе к базам данных больных, страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией, с целью предупреждения совершения ими преступлений. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По замечанию издания, полиция, таким образом, просит раскрыть врачебную тайну, поскольку речь идет об информации о пациентах медучреждений.

В документе, направленном Голиковой в марте, указывается, что лица, имеющие психические расстройства, а также страдающие наркоманией и алкоголизмом, представляют опасность для окружающих, а правоохранительные органы не могут отслеживать их и пресекать преступления, которые они могут совершить, поскольку не располагают информацией о людях с опасными заболеваниями.

Необходимость получения доступа к данным медучреждений МВД подкрепляет своей статистикой: в 2018 году каждый третий преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Всего же преступили закон 931 107 человек. В суды были направлены более семи тысяч уголовных дел в отношении обвиняемых, которые совершили преступления в невменяемом состоянии.

В полиции предлагают интегрировать сведения медучреждений о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией с информационными базами МВД.

Российское общество психиатров и Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева выступили против инициативы ведомства, назвав ее противоречащей конституции, принципам медицинской этики и действующему законодательству.

В ответ на статистику правоохранителей медики указали, что в состоянии невменяемости совершается лишь 0,76 процента преступлений от общего их числа. В то же время преступления в алкогольном или наркотическом опьянении, которые составляют 36 процентов от общего количества, не означают, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью.

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