В России запретили глазные капли и средство от эпилепсии

В России признали сильнодействующими препаратами противоэпилептическое средство «Прегабалин» («Лирика»), опиоидное обезболивающее «Тапентадол» и офтальмологический препарат «Тропикамид». Их незаконный оборот будет караться по уголовной статье. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 6 июня.

В тексте документа говорится, что препараты «Тропикамид», «Тапентадол» и «Прегабалин» пополнили список веществ, нелегальная торговля которыми подпадает под статью 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). За их распространение будет грозить наказание на срок до восьми лет лишения свободы и штраф на сумму до 200 тысяч рублей. Запрет вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, эти препараты относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

В апреле на жительницу Екатеринбурга с диагнозом «шизотипическое расстройство личности» завели уголовное дело о контрабанде наркотиков по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов») после того, как она заказала пачку антидепрессантов из Польши. Когда женщина пошла забирать их, ее остановили сотрудники таможни. Была проведена экспертиза препарата. Россиянка находится под подпиской о невыезде.

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