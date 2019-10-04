Российский завод попытались захватить со стрельбой

Два охранника получили ранения в ходе попытки рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» под Краснодаром. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, восемь неизвестных с оружием ранили двоих охранников завода, расположенного в Славянском районе Краснодарского края. Они попытались взять сотрудников предприятия в заложники и установить контроль над заводом.

Вскоре заложников отпустили, а нападавшие забаррикадировались во внутренних помещениях. С ними ведутся переговоры.

По предварительным данным, получившие ранения охранники госпитализированы. Одному из них выстрелили в голову.

Ранее сообщалось, что в ходе распития спиртных напитков в общежитии на улице Красного Маяка в столичном районе Чертаново неизвестный открыл огонь из травматического оружия. Три человека получили ранения. По данным РИА Новости, конфликт возник во время распития спиртных напитков. Стрелявшему удалось скрыться.

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