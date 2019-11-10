Россиянин убил собутыльника и захватил заложницу

В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложницы девушку. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Магаданской области.

Инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в квартире многоэтажного дома. 21-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 27-летнего собутыльника, а затем захватил и удерживал 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом. От прибывших на переговоры полицейских злоумышленник потребовал предоставить ему за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль.

В результате сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию и задержали молодого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Захват заложника» и «Убийство».

В мае в Казани 17-летний подросток захватил одноклассников в заложники. Он пришел в школу с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Он зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя и запретил ученикам покидать помещение. В гимназию прибыли сотрудники полиции, школьник был оперативно обезврежен, никто из учеников не пострадал. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.

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