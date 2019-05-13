Подросток взял в заложники свой класс и учителя в российской школе

Подросток взял в заложники учащихся собственного класса и учителя в школе №7 на улице Адоратского в Казани. Об этом в понедельник, 13 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«17-летний школьник, вооруженный кухонным ножом и пневматическим пистолетом, заблокировал выход из класса и не выпускал оттуда ни учеников, ни учительницу. Сигнал о происшествии поступил в 11:15 — после третьего урока. Подростка разоружили, в настоящее время его везут в полицию. Мотивы школьника уточняются», — сказал источник.

Материалы по теме «Те, кто издевается в школе, заслуживают смерти» Российские школьники — о желании убивать одноклассников и учителей

29 апреля сообщалось, что суд в Перми приговорил к семи годам школьника, устроившего вместе с приятелем резню в местной школе в январе 2018 года. 18 декабря 2018 года сообщник школьника — бывший ученик пермской школы — был осужден на 9 лет и 8 месяцев в воспитательной колонии.

Утром 15 января 2018 года в Перми двое 16-летних подростков пришли в учебное заведение с ножами. Они набросились на детей и устроили резню, в результате которой пострадали 14 учеников и учительница.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. На следствии подростки не смогли объяснить причины нападения.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!