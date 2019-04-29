Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в колонию

Суд в Перми приговорил к семи годам школьника, устроившего вместе с приятелем резню в местной школе в январе 2018 года, передает РИА Новости.

Подростка признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц и отправили в воспитательную колонию.

Суд обязал родителей мальчика выплатить потерпевшим пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Осужденный также должен принудительно наблюдаться у психиатра.

18 декабря 2018 года сообщник школьника — бывший ученик пермской школы — был осужден на 9 лет и 8 месяцев в воспитательной колонии. С него также взыскали более восьми миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

Утром 15 января 2018 года в Перми двое 16-летних подростка пришли в учебное заведение с ножами. Они набросили на детей и устроили резню, в результате которой пострадали 14 учеников и учительница.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. На следствии подростки не смогли объяснить причины нападения.