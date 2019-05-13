Пришедшего в школу с пистолетом российского подростка задержали за 45 минут

В МВД Татарстана рассказали об инциденте с подростком, который пришел в гимназию №7 Казани с пневматическим пистолетом и кухонным ножом и якобы взял в заложники собственный класс и учителя. Комментарий в понедельник, 13 мая, размещен на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, в 10:54 на номер «112» позвонили родители ученицы гимназии №7, которые сообщили, что одноклассник школьницы, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает весь класс в одном из кабинетов. На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов.

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«Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал», — говорится в сообщении.

Уже в 11:40 подросток был задержан, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время с задержанным работают специалисты МВД.

Ранее 13 мая сообщалось, что подросток взял в заложники учащихся собственного класса и учителя в школе №7 на улице Адоратского в Казани.

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