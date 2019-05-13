Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе

Следователи возбудили уголовное дело в связи с захватом в заложники учеников и учительницы в гимназии Казани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Расследование ведется по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.

Подозреваемый был оперативно обезврежен. Никто из учеников не пострадал.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Они также намерены проверить действия администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

Подросток направлял дуло пистолета на детей, находившихся в классе, рассказала ученица гимназии РИА Новости. Он успел выстрелить в учительницу, передает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на учащегося гимназии. По его словам, подозреваемый по имени Искандер промазал. Учительница сказала ему, чтобы он отпустил детей, подросток разрешил нескольким выйти из класса, и они сразу стали звонить взрослым.

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Ученица гимназии рассказала телеканалу «360», что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, Искандер пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Девочки заплакали.

После инцидента учебный процесс в казанской гимназии продолжается, сообщил представитель управления образования Казани, передает РИА Новости. По его словам, все дети учатся, обстановка нормализовалась. Однако ученики, оказавшиеся в заложниках, все еще пребывают в шоковом состоянии и страхе и плачут.

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