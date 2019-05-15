Захватившего заложников российского школьника отпустили под домашний арест

В Казани суд отпустил под домашний арест школьника, захватившего одноклассников в заложники. Об этом в среду, 15 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд решил не арестовывать подростка, поскольку тот не является совершеннолетним, к тому же не состоит на учете у нарколога и психиатра. Он, как отметила судья, признал вину в совершении преступления и раскаялся. Школьнику разрешили консультации врача-суицидолога.

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Инцидент в казанской гимназии произошел 13 мая. 17-летний подросток пришел на занятия с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Он зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя и запретил своим одноклассникам покидать помещение.

В гимназию прибыли сотрудники полиции, школьник был оперативно обезврежен, никто из учеников не пострадал. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.

Директор учебного заведения в беседе с журналистами назвала причиной случившегося личные проблемы подростка: недостаток родительского внимания и неразделенную любовь.

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