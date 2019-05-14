Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви

Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей. Об этом директор учебного заведения Любовь Кочнева сообщила «Российской газете».

По ее словам, мать подростка работает в Москве, отец тоже занят на работе в банке, поэтому мальчику не с кем было поделиться своими переживаниями.

Директор гимназии уговорила его сдаться полиции. После задержания он признался, что не собирался никого убивать.

Она отметила, что к мальчику прежде не было никаких нареканий, он из благополучной семьи, хорошо учится.

Система безопасности в гимназии находится в рабочем состоянии. Охранник пропустил учащегося, потому что он опаздывал на занятия, не придав значения предупреждающему сигналу на рамке металлоискателя.

13 мая подросток пришел в гимназию №7 Казани с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя и запретил детям покидать помещение.

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Подозреваемый был оперативно обезврежен. Никто из учеников не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Подросток направлял дуло пистолета на детей, находившихся в классе, рассказала ученица гимназии. Он успел выстрелить в учительницу, но промазал. Учительница сказала ему, чтобы он отпустил детей, подросток разрешил нескольким выйти из класса, и они сразу стали звонить взрослым.

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