Появилась версия о наркотиках у взявшего жену в заложники следователя

Захвативший собственную жену в заложники ростовский следователь СКР подполковник Сергей Ткачев мог находится под действием наркотиков. Об этом сообщило издание DonDay.ru со ссылкой на источник..

По его словам, утром 20 ноября вооруженный пистолетом Макарова подполковник взял в заложники не только супругу, но и ребенка. Он удерживал родных в их квартире в доме на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. Спустя какое-то время Ткачев отпустил малыша, оставив с собой жену. Сообщалось, что она на восьмом месяце беременности.

По предварительной информации, следователь находился под действием наркотиков, а также был изрядно пьян.

Ткачев отказывался идти на переговоры с правоохранителями, поэтому было решено взять квартиру штурмом. В это время следователь позвонил маме — Нелли Ткачевой — и попросил ее приехать, уточняет Telegram-канал Mash. Когда женщина приехала, Ткачев согласился открыть дверь силовикам. Он был в полуадекватном состоянии. После задержания мужчина уснул в камере дежурной части.

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Сергей Ткачев продолжительное время служит в правоохранительных органах. В 2013 году, когда он был старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики, был награжден медалью «За отличие в службе».

Его мать занимала высокие посты в региональных правительствах. 25 апреля 2019 года Нелли Ткачева уволилась по собственному желанию с должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Калмыкии, на которой трудилась с марта 2011 года. С 2004 по 2010 год она проработала в министерстве ЖКХ Ростовской области, дослужившись до кресла замминистра, пишет издание «Блокнот Ростов».

Ранее 20 ноября сообщалось, что следователь, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Baza сообщала, что утром к подполковнику Ткачеву пришли с обысками — предположительно, по делу главы ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны. Ткачев не открыл полиции дверь, забаррикадировался в квартире и взял в заложники свою жену и ребенка.

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