Россиянин угрожал убить себя у здания ФСБ

В Москве задержан угрожавший убить себя у здания общественной приемной ФСБ на Кузнецком Мосту мужчина. Об этом в среду, 30 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что от угроз к действиям мужчина не перешел. В его отношении будет проведена проверка, он задержан сотрудниками ФСБ. Личность мужчины не раскрывается.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что 34-летняя жительница Москвы принесла в приемную ФСБ гранату. Позже она рассказала, что это был корпус без взрывателя, купленный ею на радиорынке.

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