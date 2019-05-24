Экстремистов осудили за нападение на приемную ФСБ

В Хабаровске суд вынес приговоры организатору и рядовому участнику экстремистского сообщества «Штольц», причастным к организации нападения на региональное управление ФСБ в 2017 году. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».

Лидер организации по фамилии Таланов был осужден в апреле 2018 года за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Сейчас он приговорен к 26 годам лишения свободы за организацию экстремистского сообщества, вовлечение в него несовершеннолетних и пропаганду запрещенных идей. Также было доказано, что он занимался подготовкой напавшего на ФСБ 17 -летнего Антона Конева.

Второй осужденный – бывший студент колледжа МЧС 1999 года рождения по фамилии Лимонов, который помогал Коневу завладеть оружием в стрелковом клубе и сопровождал его в день нападения на ФСБ. За соучастие в убийстве он приговорен к 9,5 годам колонии общего режима.

Осужденные намерены обжаловать приговор.

Нападение на региональное управление ФСБ произошло 21 апреля 2017 года. 17-летний Антон Конев открыл стрельбу перед зоной технического контроля приемной УФСБ по региону. В результате были убиты сотрудник управления и один из посетителей приемной, а еще один посетитель ранен. Нападавший был застрелен.

В ходе расследования стало известно, что оружием молодой человек завладел, убив инструктора стрелкового клуба «Хаммер». Позже выяснилось, что Конев был активным членом ультраправой группировки «Штольц».

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