Москвичка принесла гранату в приемную ФСБ

Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По данным источника агентства, 34-летняя гражданка обратилась в приемную на Кузнецком Мосту, и на входе при ней обнаружили гранату. Женщина заявила, что это корпус без взрывателя, который она купила у прохожего на радиорынке «Царицыно».

Гранату отправили на исследование, по данному факту проводится проверка.

26 августа сообщалось, что взрыв боевой гранаты в квартире убил двух жителей Находки. Как оказалось, они нашли опасный предмет на улице, но не стали вызывать специалистов, а принесли его домой и решили разобрать самостоятельно.

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